È la sede d una piccola repubblica monastica greca

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MONTE SANTO

Curiosità su E la sede d una piccola repubblica monastica greca: Di decentramento e rappresentanza governativa. la regione autonoma del monte athos è una regione monastica sotto la sovranità greca. prima del 1997, anno... Il Monte Santo di Lussari (AFI: /lus'sari/; 1 790 m s.l.m., Svete Višarje, "Le sante alture" in sloveno, Mont Sante di Lussari in friulano e Luschariberg in tedesco) è una montagna delle Alpi Giulie, posta nel territorio del comune di Tarvisio (UD), a sud della frazione di Camporosso.

