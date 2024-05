La Soluzione ♚ Il Sebastian ex asso della F 1

: VETTEL

Curiosità su Il sebastian ex asso della f 1: Fondata da luigi padronetti nel 1946 con il nome di m.a.g. sebastiani basket rieti, divenuto in seguito a.m.g. sebastiani basket rieti, si sciolse una prima... Sebastian Vettel (IPA: [ze'bastian 'ftl]; ; Heppenheim, 3 luglio 1987) è un pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive (2010, 2011, 2012 e 2013) con la scuderia Red Bull Racing. Annoverato come uno dei piloti più forti di tutti i tempi, è detentore di diversi record, tra cui l'essere il più giovane pilota di Formula 1 ad aver vinto un campionato mondiale e ad aver ottenuto una pole position. Detiene il record del maggior numero di pole position in una singola stagione ed è il quarto pilota per numero di vittorie, dietro a Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Max Verstappen. Nella sua carriera ...

