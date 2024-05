La Soluzione ♚ Il romanziere padre di Maigret

: SIMENON

Curiosità su Il romanziere padre di maigret: Disambiguazione – "maigret" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi maigret (disambigua). il commissario jules maigret è un personaggio letterario... Georges Joseph Christian Simenon (Liegi, 13 febbraio 1903 – Losanna, 4 settembre 1989) è stato uno scrittore belga di lingua francese, autore di numerosi romanzi, noto al grande pubblico soprattutto per avere inventato il personaggio di Jules Maigret, commissario di polizia francese. Tra i più prolifici scrittori del XX secolo, Simenon era in grado di produrre fino a ottanta pagine al giorno. A lui si devono centinaia di romanzi e racconti, molti dei quali pubblicati sotto diversi pseudonimi. La tiratura complessiva delle sue opere, tradotte in oltre cinquanta lingue e pubblicate in più di quaranta Paesi, supera i settecento milioni di ...

