La Soluzione ♚ Rocce a precipizio

: RUPI

Curiosità su Rocce a precipizio: In primo piano, un viandante solitario si staglia in controluce su un precipizio roccioso, dando la schiena all'osservatore: ha i capelli rossi e scompigliati... Rupi Kaur (Punjab, 4 ottobre 1992) è una poetessa, scrittrice e illustratrice canadese di origine indiana. Immigrata in Canada da bambina, si è stabilita a Toronto. Il suo libro di debutto, una raccolta di poesie e prosa dal titolo Milk and Honey, è stato pubblicato nel 2014; ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo e ha trascorso più di un anno nella lista dei best seller del New York Times.

