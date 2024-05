La Soluzione ♚ Rimanente residuo

: RESTANTE

Curiosità su Rimanente residuo: L'attività glicosidasica catalizza la rimozione come glucosio libero del rimanente residuo di glucosio rimasto sulla ramificazione. nella glicogenolisi il 90%... Un continente (dal latino continere, "tenere insieme") è la più vasta delle ripartizioni con le quali si suddividono le terre emerse della crosta terrestre. Il concetto di continente si contrappone quindi a quello di oceano. Una seconda accezione di "continente" si usa quando si contrappone un'isola alla terraferma. In questo caso la parola continente è sinonimo di terraferma. Esempi classici in questo senso si hanno quando i britannici chiamano "il continente" la restante parte d'Europa o quando sardi e siciliani chiamano "il continente" la restante parte d'Italia.

