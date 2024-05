La Soluzione ♚ Relativa alla morale

: ETICA

La soluzione di Relativa alla morale per risolvere le parole crociate: ETICA

Curiosità su Relativa alla morale: Al centro della propria riflessione l'uomo e le problematiche relative alla morale e alla vita sociale e politica. non si trattò di una vera e propria... L'etica (chiamata anche filosofia morale) è una branca della filosofia "che si occupa del costume, ossia del comportamento umano". Il termine deriva dal greco antico (trasl. êthos), cioè «carattere», «comportamento», o, meno probabilmente, da (trasl. èthos) cioè «costume», «consuetudine», «abitudine». L'etica studia i fondamenti che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico e normativo, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi secondo un ideale modello comportamentale (ad esempio, una data morale). Come disciplina ...

