La Soluzione ♚ Un ragazzino particolarmente vivace

: MONELLO

La soluzione di Un ragazzino particolarmente vivace per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Copia

Curiosità su Un ragazzino particolarmente vivace: Mano che cresce, il suo difetto si mostra quello di avere un carattere estremamente vivace, monello e pestifero. per questo motivo è stato rimandato indietro... Il monello (The Kid) è un film muto del 1921 scritto, prodotto, diretto , interpretato e musicato da Charlie Chaplin. Suo primo lungometraggio, fu un grande successo d'epoca che mantiene tuttora inalterato il suo valore artistico, tanto da essere ritenuto uno dei massimi capolavori del cinema di Chaplin. Il film ebbe un enorme impatto nella carriera di entrambi i protagonisti. Per Charlie Chaplin fu il raggiungimento di uno stile distintivo che combinava commedia e dramma e che egli ripeterà con successo nei suoi lavori seguenti. A Chaplin va anche il merito di essere stato il primo regista a intuire e a sfruttare fino in fondo le capacità ...

