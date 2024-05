La Soluzione ♚ Il pugnale malese

Curiosità su Il pugnale malese: il kriss o keris è un tipico coltello-pugnale malese, forse originario di giava, con lama a biscia (ma talvolta diritta o appena ricurva), diffuso in tutto... Il kriss o keris è un tipico coltello-pugnale malese, forse originario di Giava, con lama a biscia (ma talvolta diritta o appena ricurva), diffuso in tutto l'arcipelago indonesiano. Ha la lama doppia che può essere in mono acciaio o in damasco. La lavorazione di tutte le parti del coltello e del fodero è particolarmente curata, con infinite varianti. È lungo solitamente 60-70 cm. Grazie alla punta ondulata è capace di infliggere ferite profonde e, se adeguatamente utilizzato, difficilmente rimarginabili. Infatti, quando la lama penetra all'interno del corpo, non produce un taglio netto, ma una lacerazione asimmetrica dei tessuti, per cui ...

