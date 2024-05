La Soluzione ♚ Il portello della lavatrice

: OBLÒ

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il portello della lavatrice: Stabilimento di portello per spostare sede e produzione in quello di solaro. lo stabilimento impiegava 1.200 operai, che producevano lavatrici, essiccatori... Il termine oblò è stato introdotto nella lingua italiana solo a partire dal XX secolo, come adattamento del francese "hublot".

