: TWITTER - FACEBOOK

Curiosità su Un popolare social network: Riferimento. un social network (dall'inglese social networking service o social networking site, lett. "servizio di rete sociale" o "sito di rete sociale"), anche... Twitter (pronuncia in inglese: ['twt.], pronuncia italiana adattata: [tu'it.ter]), dal 2023 noto come X (reso graficamente ""), è un servizio di notizie e microblogging fornito dalla società X Corp. con sede a San Francisco (Stati Uniti) e con filiali a San Antonio e Boston. Twitter, Inc. fu originariamente creato in California, ma nel 2007 passò sotto la giurisdizione dello Stato del Delaware. Da quando Jack Dorsey lo creò nel marzo 2006 e lanciò nel luglio dello stesso anno, la rete ha guadagnato popolarità in tutto il mondo. A oggi si stima abbia un totale di 1,3 miliardi di utenti, di cui 400 milioni attivi, che generano 65 milioni ...

