La Soluzione ♚ I pattini in linea

: ROLLERBLADE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su I pattini in linea: Informazioni e senza note di supporto. le voci affini pattinaggio in linea e pattini a rotelle risultano più informative e con solido apparato di note... Rollerblade è un'azienda statunitense produttrice di omonimi pattini in linea. Venne fondata nel 1980 da Scott e Brennan Olson e successivamente venne acquisita da Nordica, Benetton e infine da Tecnica.

Altre Definizioni con rollerblade; pattini; linea;