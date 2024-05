La Soluzione ♚ Pachiderma dal caratteristico corno

: RINOCERONTE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Pachiderma dal caratteristico corno: Wyd ("largo") che era stato attribuito dai colonizzatori afrikaner al pachiderma, e in particolare alle sue labbra, o al corrispondente aggettivo inglese... I Rinocerontidi (Rhinocerotidae Gray, 1820, dal greco antico e rhinòkeros, formato da , , "naso" e a, -at, "corno") sono una famiglia di ungulati dell'ordine dei perissodattili. Essa comprende cinque specie viventi, comunemente note come rinoceronti, due africane e tre asiatiche, differenti fra loro, ma con alcune caratteristiche comuni che le rendono immediatamente distinguibili dagli altri animali.

Altre Definizioni con rinoceronte; pachiderma; caratteristico; corno;