L ONU attiva contro la fame nel mondo

: FAO

Curiosità su L onu attiva contro la fame nel mondo: Secondo l'onu (2019), nel 2050 secondo alcuni potrebbe raggiungere i 9,7 miliardi. secondo invece l'ihme, giungerà il picco di 9,7 miliardi nel 2064 per... L'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla FAO (dall'inglese Food and Agriculture Organization of the United Nations), è un istituto specializzato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, fatto con lo scopo di far crescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale nel territorio. La FAO fu fondata il 16 ottobre 1945 a Québec, in Canada, e dal 1951 la sede è stata trasferita da Washington a Roma, presso il Palazzo FAO. A maggio del 2020 ne sono membri 194 Stati, a cui si aggiungono l'Unione ...

