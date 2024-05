La Soluzione ♚ Nota località turistica dei Grigioni

: DAVOS

Curiosità su Nota localita turistica dei grigioni: Valtellina ed è una stazione turistica invernale ed estiva delle alpi. è uno dei comuni montani italiani con maggiori presenze turistiche dopo castelrotto e insieme... Davos ( o , toponimo tedesco; in romancio Tavau , in italiano Tavate, desueto) è un comune svizzero di 10 832 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Prettigovia/Davos; ha il titolo di città. La località è rinomata per gli sport invernali e ospita l'annuale Forum economico mondiale.

