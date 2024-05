La Soluzione ♚ Un nativo di Innsbruck

Curiosità su Un nativo di innsbruck: Tirolo, con una fuga precipitosa e, invero, alquanto indecorosa verso innsbruck. rientrato in austria carlo v incominciò il rafforzamento del suo contingente... Il Tirolo (in tedesco e ladino: Tirol) è una regione storico-geografica europea, situata fra Austria e Italia, i cui confini e la cui natura sono cambiati nel corso dei secoli, raggiungendo la sua massima estensione fra il 1815 e il 1918, come Contea del Tirolo, i cui territori sono attualmente e principalmente suddivisi tra lo Stato federato del Tirolo a nord e la Regione Trentino-Alto Adige a sud.

