Musicò Il barbiere di Siviglia prima di Rossini

: PAISIELLO

Curiosità su Musico il barbiere di siviglia prima di rossini: il barbiere di siviglia è un'opera buffa di gioachino rossini in due atti, su libretto di cesare sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di pierre... Giovanni Gregorio Cataldo Paisiello (Taranto, 9 maggio 1740 – Napoli, 5 giugno 1816) è stato un compositore italiano, uno degli ultimi grandi rappresentanti della scuola musicale napoletana e uno dei più importanti compositori del Classicismo. Figura centrale dell'opera italiana della seconda metà del XVIII secolo, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'opera buffa. Le opere di Paisiello (se ne conoscono 94) abbondano di melodie, la cui bellezza leggiadra è tuttora apprezzata. Forse la più conosciuta tra queste arie è "Nel cor più non mi sento" dalla Molinara, immortalata anche nelle variazioni di Beethoven e Paganini, ...

