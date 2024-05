La Soluzione ♚ Il martin tra gli ucceli

: PESCATORE

Curiosità su Il martin tra gli ucceli: Cui si racconta che il monaco martin, abate del monastero di asello, non divenne abate (la cappa era una specie di mantello che gli abati indossavano nelle... Il pescatore è colui che è dedito ad attività di pesca ovvero alla cattura pesci e altri animali da un corpo d'acqua (oceano, mare, fiume, lago, riserva...), o raccoglie frutti di mare. La pesca è un mezzo per procurarsi cibo sin dal periodo mesolitico e nel mondo ci sono circa 38 milioni di pescatori per il commercio, per sopravvivenza e allevatori di pesci. Il termine può essere applicato anche ai pescatori sportivi e può essere attribuito per descrivere sia uomini che donne. Secondo la FAO, vi erano 38 milioni pescatori commerciali, per sopravvivenza e allevatori di pesci, nel 2002, più del triplo rispetto al numero del 1970. Di questo ...

