Curiosità su La lunga e affilatissima spada dei samurai: Metallo della spada, in modo da creare un agente in grado di uccidere persino wolverine. wolverine e romulus si affrontano, logan usa la spada muramasa per... La katana () è una spada giapponese corrispondente ad una scimitarra o sciabola ma con impugnatura a due mani. I giapponesi usano questa parola per indicare genericamente una spada, infatti il termine più corretto è uchigatana (), il quale si riferisce nello specifico ad un'arma bianca a lama curva e a taglio singolo, di lunghezza superiore a 2 shaku (più di 60,6 centimetri), usata dai samurai. Nonostante permettesse di stoccare efficacemente, la katana veniva usata principalmente per colpire con fendenti, impugnata principalmente a due mani, ma Musashi Miyamoto, ne Il libro dei cinque anelli, raccomandava la tecnica a due spade, che ...

