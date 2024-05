La Soluzione ♚ Linea cartesiana

: ASCISSA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Linea cartesiana: Di come si trovano gli elementi di linea dalla metrica. l'elemento di linea più semplice è in coordinate cartesiane, in cui la metrica è semplicemente... In matematica, un sistema di riferimento cartesiano è un sistema di riferimento formato da n {\displaystyle n} rette ortogonali, intersecantesi tutte in un punto chiamato origine, su ciascuna delle quali si fissa un orientamento (sono quindi rette orientate) e per le quali si fissa anche un'unità di misura (cioè si fissa una metrica di solito euclidea) che consente di identificare qualsiasi punto dell'insieme mediante n {\displaystyle n} numeri reali. In questo caso si dice che i punti di questo insieme sono in uno spazio di dimensione ...

