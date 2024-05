La Soluzione ♚ Intrattenevano i samurai

: GEISHE

La geisha (pron. ['gia], plurale geisha; in giapponese ()) o gheiscia, raramente gheisa, è una tradizionale artista e intrattenitrice giapponese, le cui abilità includono varie arti, quali la musica, il canto e la danza. Molto comuni tra il XVIII e il XIX secolo, esistono ancora nel XXI secolo, benché il loro numero stia man mano diminuendo.

