La Soluzione ♚ Un interiezione di richiamo

: OLÀ - EHILÀ

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un interiezione di richiamo: di riferimento. l'interiezione o esclamazione (da intericio, «gettare in mezzo») è una parte invariabile del discorso che esprime in tono enfatico un... Ola Selvaag Solbakken (Melhus, 7 settembre 1998) è un calciatore norvegese, attaccante degli Urawa Reds, in prestito dalla Roma, e della nazionale norvegese.

Altre Definizioni con olà; interiezione; richiamo;