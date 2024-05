La Soluzione ♚ È iniziata a Hiroshima

: ERA ATOMICA

Curiosità su E iniziata a hiroshima: Harry truman del bombardamento nucleare su hiroshima) la dichiarazione non era veritiera: anzitutto hiroshima non era una base militare, ma una città; inoltre... Era atomica è un'espressione tipicamente usata per delineare il periodo della storia contemporanea che segue la scoperta della fissione nucleare di Otto Hahn nel 1938 e poi la detonazione della prima bomba nucleare su Hiroshima in Giappone nel 1945. Sebbene la tecnologia nucleare esistesse già prima di tale evento, il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki rappresentò il primo utilizzo pratico su vasta scala di tale tecnologia, introducendo profondi cambiamenti nel pensiero sociopolitico e nell'andamento dello sviluppo tecnologico.

