Grande città della Florida

: MIAMI

Curiosità su Grande citta della florida: Significati, vedi florida (disambigua). la florida (/'flrida/ o /flo'rida/, in inglese: ['fld] o ['fl-], in spagnolo: [flo'iða]) è uno stato degli... Miami (AFI: /ma'jmi/, oggi meno comune la pronuncia italianizzata /mi'ami/; in spagnolo: /mi'ami/, /mai'ami/ o /ma'jami/; in inglese: /ma'æmi/ o /ma'æm/) è una città di 470 914 abitanti (6 100 000 nell'area metropolitana) degli Stati Uniti d'America. Considerando unicamente il numero di abitanti che si trovano all'interno dei suoi confini amministrativi è la seconda città della Florida, seconda solo a Jacksonville, ma l'area urbana nel suo complesso è di gran lunga la più popolata dello stato. Miami è il capoluogo e il principale centro della contea di Miami-Dade. Fu fondata ufficialmente il 28 luglio 1896 con una popolazione di circa ...

