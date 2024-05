La Soluzione ♚ Si gioca nello sferisterio

: PELOTA

Curiosità su Si gioca nello sferisterio: Delle lune a cimarella villa boschetto ricci villa lauri sferisterio di macerata: lo sferisterio di macerata è un teatro all'aperto situato nel centro storico... La palla basca (pilota in basco e catalano, pelota in castigliano e pelote in francese) è uno sport sferistico originario del Paese Basco e derivato dalla pallacorda. Le diverse specialità di questo sport sono praticate in molte nazioni, anche se per antica tradizione solitamente primeggiano gli sportivi baschi, residenti in Spagna, Francia e nelle Americhe. Escluse rare versioni arcaiche (laxoa, pasaka) si gioca in due squadre, lanciando una palla (pelota), contro una parete chiamata frontone o frontón in castigliano, fronton in francese, frontis in basco, frontó in catalano. Accanto a queste caratteristiche comuni, la pelota ha numerose ...

