: SIAMESI

Curiosità su Gatti dagli occhi azzurri: Il ragdoll è una razza di gatto di selezione nordamericana con gli occhi azzurri e un manto colourpoint particolare. è un animale muscoloso e di grandi... I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo dalla nascita. Si tratta di un fenomeno molto raro, che si stima si verifichi ovunque tra una nascita su 49.000 e una su 189.000 nascite, con un'incidenza leggermente più elevata nel sud-ovest asiatico e in Africa. Circa la metà nasce morta e un ulteriore terzo muore entro 24 ore. La maggior parte dei nati vivi sono femmine, con un rapporto di 3:1. Sono state proposte due possibili spiegazioni della causa dei gemelli siamesi. Quello generalmente accettato è la fissione, in cui l'uovo fecondato si divide parzialmente. L'altra spiegazione, non più ritenuta ...

