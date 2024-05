La Soluzione ♚ Le garanzie dell avallante

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FIDEIUSSIONI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Le garanzie dell avallante: Obbligati diretti: emittente, accettante, loro avallanti. sono obbligati di regresso: traente, giranti, loro avallanti, accettante per intervento. nei rapporti... La fideiussione (o fidejussione), in diritto, è un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (es. in luogo del debitore), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

Altre Definizioni con fideiussioni; garanzie; avallante;