La Soluzione ♚ Un fuorilegge del mare

: PIRATA - SCAFISTA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un fuorilegge del mare: Film come 1 chilometro da wall street, fuori in 60 secondi e gli ultimi fuorilegge. nel 2001 è nel cast di ocean's eleven - fate il vostro gioco, nel ruolo... La pirateria è l'azione dei pirati, ovvero di coloro che compiono violenze o atti illegali in ambito nautico. Storicamente essi sono perlopiù marinai che assaltano, saccheggiano, derubano o affondano navi, spesso dopo aver abbandonato la precedente vita civile sui mercantili per scelta o per costrizione. L'attività è altrimenti nota con la locuzione "correre il mare", dal latino cursus (derivato da currere). La pirateria è antica quanto la navigazione, ma nella cultura popolare è riferita soprattutto ai secoli XVI-XIX (specie 1600 e 1700) ovvero alla pirateria nautica più documentata (segnatamente quella occidentale). Le aree considerate ...

Altre Definizioni con pirata; fuorilegge; mare;