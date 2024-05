La Soluzione ♚ Frutta scelta

Curiosità su Frutta scelta: La canestra di frutta è un dipinto realizzato da caravaggio tra il 1597 e il 1600; è conservato nella pinacoteca ambrosiana di milano. è considerato uno... La cernita è uno schema enigmistico fondato su meccanismi di doppio scarto e anagramma. In un certo senso può essere considerata l'ultima evoluzione della famiglia dei biscarti, ma la sua logica complessa stravolge completamente la linearità di questi. La cernita, infatti, consiste sì nello scartare coppie di elementi tra parole o frasi per ottenere un'altra parola o frase, ma si tratta di lettere prese casualmente a due a due, e non di sequenze ordinate; inoltre la parola o la frase che costituisce il totale non è, a sua volta, letta in un ordine rigoroso bensì ricavata dall'anagramma delle lettere restanti. Lo schema fu inventato da ...

