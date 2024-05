La Soluzione ♚ Il figlio di Enea: Ascanio o

: IULO

Curiosità su Il figlio di enea: ascanio o: Vedi ascanio (disambigua). nella mitologia greca e romana ascanio (in greco antico as, in latino ascanius) era figlio di enea e creusa, figlia di priamo... Nella mitologia greca e romana Ascanio (in greco antico s, in latino Ascanius) era figlio di Enea e Creusa, figlia di Priamo. Era chiamato anche Iulo dai Latini, mentre altre fonti gli attribuiscono il nome alternativo di Eurileone.

