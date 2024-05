La Soluzione ♚ La figlia di Zeus che fu coppiera degli dei

: EBE

Curiosità su La figlia di zeus che fu coppiera degli dei: Sull'olimpo. appare ugualmente come coppiera di zeus o di era su dei vasi attici dalle figure rosse, ma senza che la sua identificazione sia certa. inoltre... Ebe (in greco antico: ß, Hbe) nella mitologia greca è la divinità della giovinezza, figlia di Zeus e di Era. La sua figura appare più volte nei poemi omerici e viene citata anche da Esiodo. Nel monte Olimpo Ebe era l'enofora, ovvero l'ancella delle divinità, a cui serviva nettare e ambrosia (nell'Iliade, libro IV). Il suo successore fu il giovane principe troiano Ganimede. Nel libro V dell'Iliade è anche colei che immerge il fratello Ares nell'acqua, dopo la battaglia con Diomede. Nell'Odissea (libro XI) è la sposa di Eracle (anche se l'autenticità del brano non è certa). Euripide comunque la cita nelle Eraclidi. A Sicione Ebe era ...

