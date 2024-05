La Soluzione ♚ Lo era Petrarca per esservi nato

: ARETINO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lo era petrarca per esservi nato: Canto diciannovesimo, vv.88-145 ^ francesco petrarca, rerum memorandum liber, iii, 95 ^ francesco petrarca, familiarium rerum libri, ix, 25-28 claudio... Pietro Aretino (Arezzo, 19 aprile 1492 – Venezia, 21 ottobre 1556) è stato un poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Fu chiamato Il Divino Pietro Aretino. È conosciuto principalmente per alcuni suoi scritti dal contenuto considerato licenzioso, fra cui i conosciutissimi Sonetti lussuriosi. Scrisse anche i Dubbi amorosi e opere di contenuto religioso, tese a farlo apprezzare nell'ambiente cardinalizio che a lungo frequentò. Fu letterato tanto amato quanto discusso, se non odiato (e per molti fu semplicemente un arrivista e uno spregiudicato cortigiano). Questa, che oggi potrebbe apparire incoerenza, fu per molti versi un modello ...

Altre Definizioni con aretino; petrarca; esservi; nato;