La Soluzione ♚ Dotati d ingegno brillante

: GENIALI

Curiosità su Dotati d ingegno brillante: Contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. indice 0 - 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z nel glossario non sono inclusi... L'amica geniale è una serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo. Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment con Umedia e Mowe per Rai Fiction, HBO e TIMvision, è una trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. La serie è distribuita all'estero da Fremantle in versione sottotitolata e con il titolo My Brilliant Friend nei paesi anglofoni. La seconda stagione, basata su Storia del nuovo cognome, secondo romanzo della tetralogia, è stata ufficialmente confermata il 4 dicembre 2018, le riprese sono iniziate a marzo 2019 per una durata di sei mesi e la messa in onda in Italia è iniziata su Rai 1 il 10 ...

