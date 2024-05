La Soluzione ♚ Dotati di grande rapidità

: VELOCI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Dotati di grande rapidita: Per il suo ottimo controllo di palla è stato paragonato al connazionale luka modric. dotato di grande rapidità e visione di gioco, era considerato insieme... Grandi Navi Veloci, abbreviata GNV, è una compagnia di navigazione italiana fondata nel 1992 da Aldo Grimaldi. La prima nave, la Majestic, è stata varata nel 1993. La Compagnia opera collegamenti marittimi in Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco e Francia. Oltre ai servizi mirati per la parte passeggeri, la flotta di Grandi Navi Veloci si è impegnata nello sviluppo delle linee delle Autostrade del mare.

