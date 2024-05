La Soluzione ♚ Diventerà una rana

: GIRINO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Diventera una rana: Giovanni rana (cologna veneta, 15 ottobre 1937) è un imprenditore, artigiano e personaggio televisivo italiano, fondatore del gruppo pastificio rana, uno... Il girino è lo stadio larvale degli anfibi anuri come rane e rospi. Per gli anfibi caudati come le salamandre si parla invece di larva.

