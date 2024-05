La Soluzione ♚ Disturbo che nuoce alla salute

: IPERTENSIONE

Curiosità su Disturbo che nuoce alla salute: Può esercitare un’autorità che da essa non emani espressamente. 4. la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; cosi l’esistenza... L'ipertensione arteriosa, chiamata spesso colloquialmente solo ipertensione, è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie della circolazione sistemica risulta elevata. Ciò comporta un aumento di lavoro per il cuore. La pressione arteriosa è riassunta da due misure, sistolica e diastolica, che dipendono dal fatto che il muscolo cardiaco si contrae (sistole) e si rilassa (diastole) tra un battito e l'altro. La pressione sanguigna normale a riposo è compresa tra i 110 e i 140 mmHg di sistolica e tra i 60 e i 90 mmHg di diastolica. Viene considerata un'ipertensione se vi è una pressione frequentemente pari o superiore ...

