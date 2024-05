La Soluzione ♚ La cucina con la caponata e le sarde a beccafico

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SICILIANA

Curiosità su La cucina con la caponata e le sarde a beccafico: caponata spaghetti ai ricci di mare sarde a beccafico stoccafisso alla messinese pizzòlo sfince con la ricotta 'mpanatigghi modicane ^ i romani e la cucina... La Sicilia (AFI: /si'ilja/; Sicilia in siciliano, Sclia in galloitalico di Sicilia, Sea in neogreco), ufficialmente denominata Regione Siciliana, è una regione italiana a statuto speciale di 4 790 719 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'omonima isola, la più grande delle isole italiane e del Mediterraneo, la settima d'Europa, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal mar Tirreno, a ovest dal canale di Sicilia, a sud-ovest dal mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina, che la separa dalla ...

