La Soluzione ♚ Costante nei propositi

: TENACE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Costante nei propositi: In chimica e biochimica, la costante di dissociazione è una costante che esprime la tendenza di un composto a dissociarsi (cioè scindersi per formare altri... Il giardiniere tenace (The Constant Gardener) è un romanzo del 2001 di John le Carré.

Altre Definizioni con tenace; costante; propositi;