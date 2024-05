La Soluzione ♚ Contraria alla salute

: DANNOSA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Contraria alla salute: Allora in voga tra i medici del tempo, del contraria contrariis curantur («i contrari vengono curati con i contrari»). è comunque un concetto molto antico... Malware (abbreviazione dell'inglese malicious software, lett. "software malevolo"), nella sicurezza informatica, indica un qualsiasi programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un utente di un computer. Termine coniato nel 1990 da Yisrael Radai, precedentemente veniva chiamato virus per computer.

Altre Definizioni con dannosa; contraria; salute;