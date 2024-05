La Soluzione ♚ Condannati all immobilità

: PARALITICI

Curiosità su Condannati all immobilita: Depressione per il fallimento dei suoi tentativi di disintossicarsi. i mesi di immobilità che seguirono alla caduta, in cui riportò la frattura di tre vertebre... Per ileo (dal greco eiléin, torcere, serrare), si intende una grave condizione patologica, conosciuta altrimenti come occlusione intestinale, legata all'arresto della progressione della digestione del contenuto intestinale, liquido, solido o gassoso. In base alla causa si possono distinguere: un ileo paralitico o dinamico, quando l'alterazione è funzionale e conseguente a una paralisi della muscolatura propria dell'intestino con blocco della peristalsi un ileo meccanico, in cui l'occlusione è dovuta a un ostacolo vero e proprio Viene definita invece subocclusione intestinale una condizione particolare di ileo meccanico, in cui ...

