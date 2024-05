La Soluzione ♚ Un comune rimedio contro l acidità di stomaco

: BICARBONATO

Curiosità su Un comune rimedio contro l acidita di stomaco: Crude in insalata o grattugiate e bagnate con il succo di limone che contrasta con la sua acidità la dolcezza della carota. si possono anche cucinare al... L'idrogenocarbonato di sodio o carbonato acido di sodio o carbonato monosodico è un sale di sodio dell'acido carbonico, di formula NaHCO3. È comunemente conosciuto come bicarbonato di sodio, denominazione dismessa dalla IUPAC, o anche solo «bicarbonato». In natura, oltre che frequentemente disciolto nelle acque superficiali e sotterranee, è presente raramente come minerale, generalmente sotto forma di efflorescenze, incrostazioni e masse concrezionate in depositi di tipo evaporitico. Si rinviene come nahcolite (NaHCO3) o come componente secondario del natron (Na2CO3·10(H2O)), un carbonato idrato di sodio di genesi evaporitica in ambienti ...

