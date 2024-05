La Soluzione ♚ Il cereale delle tortillas

: MAIS

Curiosità su Il cereale delle tortillas: Soda caustica è chiamata masa harina ed è usata per la preparazione di tortillas e tamales nella cucina messicana. in italia sono molto utilizzate farine... Il mais (Zea mays L., 1753), anche chiamato granturco o granoturco, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle graminacee, tribù delle Maydeae: coltivato nelle popolazioni indigene in Messico centrale in tempi preistorici circa 10.000 anni fa, è uno dei più importanti cereali, largamente coltivato sia nelle regioni tropicali sia in quelle temperate, in quest'ultimo caso a ciclo primavera-estate. Base alimentare tradizionale delle popolazioni dell'America Latina e di alcune regioni dell'Europa e del Nordamerica, nelle regioni temperate è principalmente destinato all'alimentazione degli animali domestici, sotto forma di granella, ...

