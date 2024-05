La Soluzione ♚ La Casa tedesca che fa parte del gruppo Stellantis

: OPEL

Curiosità su La casa tedesca che fa parte del gruppo stellantis: Fatto parte, dal 1929 al 2017, del gruppo general motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese psa, poi fusosi in stellantis. in passato... La Opel Automobile GmbH, conosciuta semplicemente come Opel, è una casa automobilistica tedesca, la cui sede è a Rüsselsheim am Main in Assia. Ha fatto parte, dal 1929 al 2017, del gruppo General Motors, e dal 6 marzo 2017 al 16 gennaio 2021 del gruppo francese PSA, poi fusosi in Stellantis. In passato è stata anche una casa costruttrice di macchine per cucire, biciclette e motociclette.

