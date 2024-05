La Soluzione ♚ Il capolavoro di Melville

: MOBY DICK

Curiosità su Il capolavoro di melville: Dei capolavori della letteratura americana. nacque a new york il 1º agosto del 1819, figlio di allan melville e maria gansevoort. herman melville ricevette... Moby Dick (Moby-Dick; or, The Whale) è un romanzo del 1851 scritto da Herman Melville. È considerato un capolavoro della letteratura americana della cosiddetta American Renaissance. La storia segue il viaggio della baleniera Pequod, comandata dal capitano Achab, a caccia di balene e capodogli, e in particolare dell'enorme balena bianca che dà il titolo al romanzo, verso la quale Achab nutre una smisurata sete di vendetta. In Italia è stato pubblicato anche con i titoli Moby Dick ovvero la balena e Moby Dick o la balena bianca.

