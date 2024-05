La Soluzione ♚ Is : la bella spiaggia sarda sopra Oristano

: ARENAS

Curiosità su Is : la bella spiaggia sarda sopra oristano: la provincia di oristano (provìntzia de aristanis in lsc e in sardo logudorese, provìncia de aristanis in sardo campidanese) è una provincia italiana della... Reinaldo Arenas (Aguas Claras, 16 luglio 1943 – New York, 7 dicembre 1990) è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo e saggista cubano. Passò la maggior parte della sua vita combattendo il regime di Fidel Castro attraverso la sua arte. Sotto il profilo letterario, non politico, subì l'influenza di José Lezama Lima.

