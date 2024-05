La Soluzione ♚ Attività che impegna i cani in gare di destrezza

Curiosità su Attivita che impegna i cani in gare di destrezza: di attività basato sull'atletismo fisico o sulla destrezza fisica, con le principali competizioni come i giochi olimpici che ammettono solo sport che... L'agility dog è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli (da un minimo di 15 ad un massimo di 22), ispirato al percorso ippico, nel quale il cane deve affrontarli nell'ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo in tutto il percorso. L'agility dog, secondo il regolamento della FCI-Fédération Cynologique Internationale (Federazione cinologica internazionale), è una disciplina aperta a tutti i cani, nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il ...

