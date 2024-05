La Soluzione ♚ Un artista con il mazzuolo

: SCULTRICE

Curiosità su Un artista con il mazzuolo: Metà del trecento, di ignoto artista. san gaetano di domenico maria canuti estasi di san girolamo di annibale mazzuoli estasi di san francesco di sales... La scultura è l'arte di dare forma ad un oggetto partendo da un materiale grezzo o assemblando tra loro differenti materiali. È detto scultura anche il prodotto finale, ovvero qualsiasi oggetto tridimensionale ottenuto come espressione di ispirazione artistica, come molti altri termini riguardanti il mondo dell'arte anche il concetto di scultura si è evoluto nel tempo. È possibile modellare un oggetto per addizione o sottrazione, e questo dipende dal tipo di materiale usato: nel caso di legno o marmo, ad esempio, si sottrae, cioè si scolpisce intagliando, incidendo o asportando con uno strumento idoneo parte della materia; quando invece ...

