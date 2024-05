La Soluzione ♚ Albergo per giovani

Curiosità su Albergo per giovani: Cabina di regia per i lavori al real albergo dei poveri, su www.comune.napoli.it. url consultato il 29 dicembre 2023. ^ real albergo dei poveri di napoli... L'ostello è una struttura ricettiva simile ad un albergo, ma ha la particolarità che solitamente gli spazi vengono condivisi con altri ospiti. Nella sua forma moderna nasce nel 1909 per consentire anche ai giovani meno abbienti di praticare il turismo. Le stanze sono spesso a più letti, solitamente sono attrezzate con letti a castello; anche gli altri spazi attrezzati, come le docce, la cucina, il salotto vengono condivise. L'ostello dovrebbe garantire il vantaggio di avere dei prezzi bassi per ogni ospite, inoltre c'è la possibilità che tra gli ospiti si formi un'atmosfera familiare, solidale e comunicativa. Gente di tutto il mondo e di ...

