La Soluzione ♚ Si afferrano per le corna

: TORI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si afferrano per le corna: Essere utilizzato anche per indicare ringraziamento, accordo, congratulazioni. si effettua tra due persone che si porgono e afferrano reciprocamente la mano... Tori Spelling, all'anagrafe Victoria Davey Spelling (Los Angeles, 16 maggio 1973), è un'attrice statunitense, nota per aver interpretato il ruolo di Donna Martin nella serie tv Beverly Hills 90210.

Altre Definizioni con tori; afferrano; corna;