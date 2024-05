La Soluzione ♚ Adriano imprenditore e manager sportivo

Curiosità su Adriano imprenditore e manager sportivo: Renzo rosso (brugine, 15 settembre 1955) è uno stilista, imprenditore e dirigente sportivo italiano. fondatore e azionista di diesel, azienda di abbigliamento... Adriano Galliani (Monza, 30 luglio 1944) è un dirigente sportivo, imprenditore e politico italiano, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza. Legato professionalmente dagli anni '70 alla Fininvest, di proprietà di Silvio Berlusconi, è noto principalmente per essere stato, dal 1986 al 2017, amministratore delegato dell'Associazione Calcio Milan con cui è riuscito a vincere 29 trofei in 31 anni; contemporaneamente, ha ricoperto per due volte il ruolo di vicepresidente vicario della società rossonera (dal 2004 al 2006 e nuovamente dal 2008 al 2017). Dal 2002 al 2006 è stato presidente della Lega Nazionale Professionisti, ...

