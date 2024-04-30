A volte solleva un polverone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'A volte solleva un polverone' è 'Vento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A volte solleva un polverone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A volte solleva un polverone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Vento? Il vento è un fenomeno atmosferico che si manifesta come un movimento di aria che può essere lieve o molto intenso. Quando soffia con forza, può sollevare polvere, foglie e altri detriti, creando un vero e proprio turbine di particelle nell’aria. Questo movimento d’aria può influenzare il clima, spostare navi o far volare palloni. La presenza del vento si percepisce anche dal suo sussurro tra gli alberi e dal suo effetto sui tessuti.

Se la definizione "A volte solleva un polverone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A volte solleva un polverone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vento:

V Venezia E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A volte solleva un polverone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

